Bara avvolta da bandiera svastica per la militante di Forza Nuova

In un post pubblicato sui social network don Alessandro e don Paolo Emilio, parroci della parrocchia, hanno condannato quanto avvenuto all’esterno della chiesa. “Quanto avvenuto non era autorizzato da parte del parroco né dal sacerdote celebrante – si afferma nel post -.

Intendiamo esprimere la nostra profonda tristezza, delusione e disappunto per quanto si è verificato”. I sacerdoti “prendono le distanze da ogni parola, simbolo e gesto utilizzato all’esterno della chiesa riconducibili a ideologie estremiste lontane dal Vangelo”.