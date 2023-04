Bolzano, donna morta in un sacco a pelo: ancora incerta la causa

I fatti di cronaca accompagnano il primo giorno di questa nuova settimana. Nei pressi di Bolzano è stata trovata una donna morta in un sacco a pelo. A scovare il corpo alcuni escursionisti che hanno così lanciato l’allarme.

Si tratta a tutti gli effetti di un mistero.

Donna morta in sacco a pelo, succede a Bolzano

È successo nei dintorni di Bolzano, precisamente nei pressi di nei pressi del Giogo di Meltina, su un prato alpino a 1750 metri di altezza. Alcuni escursionisti hanno scorto un corpo sotto ad una pianta (un larice) verso il pomeriggio di Domenica 16 Aprile. Ciò ha portato alla chiamata delle forze dell’ordine e all’immediato intervento.

Il corpo della donna è stato identificato: si tratta di una 56enne di Merano, anche se non sono stati diffusi i dati relativi al nome e al cognome. Sono invece in corso gli accertamenti per capire l’esatta causa del decesso. Oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti sul posto anche la guardia di finanza, il soccorso alpino dell’Avs e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, fondamentale per recuperare la salma della donna. Il medico d’urgenza non ha potuto fare altro che confermare la morte.

Un vero e proprio “giallo”, dato che non si conosce quasi nulla della dinamica. Per fortuna si conosce l’identità della donna deceduta, ma rimane da chiarire la causa, ovvero se si tratti di morte naturale o di altro. In Trentino-Alto Adige si affronta dunque un’altra tragedia, dopo quella degli ultimi giorni che è stata oggetto di discussione non soltanto nella regione, ma in tutta Italia. In quel caso si è trattato del decesso di un ragazzo a causa di un orso, qui si potrebbe ipotizzare una morte per cause naturali.

Soltanto gli accertamenti potranno chiarirlo, intanto un’altra persona ha perso la vita.

