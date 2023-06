Chi è Isabel Russinova, attrice e conduttrice italiana: carriera e vita privata

Andiamo a scoprire chi è Isabel Russinova, attrice e conduttrice italiana. Soffermiamoci sulla sua vita privata e sulla carriera dell’artista classe ’58.

Ospite di Serena Bortone, prenderà parte al programma “Oggi è un altro giorno”, trasmesso Giovedì 1 Giugno.

Isabel Russinova, chi è: la sua carriera

Per Isabel Russinova la carriera da attrice e da conduttrice televisiva è stata quasi una “casualità”. Ha cominciato infatti il suo percorso professionale a Milano, presentandosi inizialmente come modella, partecipando ad un provino per una trasmissione condotta da Enzo Tortora, chiamata “Cipria”.

Si può poi menzionare la sua conduzione per il Festival di Sanremo nel 1983, insieme ad altre importanti figure, quali: Andrea Giordana, Emanuela Falcetti, Anna Pettinelli e Daniele Piombi. Un’esperienza inaspettata ma piacevole, che le ha permesso di farsi ulteriormente conoscere.

Filmografia e televisione

Molto attiva nel mondo del cinema, tra piccolo e grande schermo. Ecco alcune delle pellicole a cui ha preso parte:

Si ringrazia la regione Puglia per averci fornito i milanesi, regia di Mariano Laurenti (1982)

Delitto in Formula Uno, regia di Bruno Corbucci (1984)

Tex e il signore degli abissi, regia di Duccio Tessari (1985)

Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone, regia di Sergio Martino (1985)

Il commissario Lo Gatto, regia di Dino Risi (1986)

I miei primi 40 anni, regia di Carlo Vanzina (1987)

Un amore sconosciuto, regia di Gianni Amico (1991)

Signorina Giulia, regia di Roberto Marafante (1992)

Alto rischio, regia di Stelvio Massi (1993)

La ragazza di Cortina, regia di Maurizio Vanni (1994)

Sopra e sotto il ponte, regia di Alberto Bassetti (2005)

Una lontana storia d’amore – cortometraggio (2008)

L’ultimo re, regia di Aurelio Grimaldi (2009)

La Bugia bianca, regia di Giovanni Virgilio (2015)

L’incredibile storia della signora del terzo piano, regia di Rodolfo Martinelli (2017)

La mia seconda volta, regia di Alberto Gelpi (2019)

Boys, regia di Davide Ferrario (2021)

Trafficante di virus, regia di Costanza Quatriglio (2021)

La primavera della mia vita, regia di Zavvo Nicolosi (2023)

Una carriera senza dubbio ricca e intensa.

Vita privata

Della sua vita privata si sa invece molto poco. Nata a Sofia (in Bulgaria) il 20 Gennaio 1958, Isabel Russinova – nome d’arte di Maria Isabella Cociani – non si è mai raccontata moltissimo, ma è ancora presente sul piccolo (e sul grande) schermo.

