Fermo, muore bimbo di un anno investito da scuolabus

La giornata di Lunedì 6 Marzo racconta una tragedia avvenuta in una frazione di Fermo (nelle Marche), che ha coinvolto un bimbo di un anno, investito da uno scuolabus. Il piccolo stava seguendo la mamma che accompagnava la sorella più grande sul veicolo.

Vittima dell’impatto, il bambino non è sopravvissuto.

Bimbo di un anno investito da scuolabus: morto sul colpo

Uno spiacevole evento ha colpito la frazione di Casette d’Ete, con circa 3000 abitanti, nei dintorni di Fermo. Si registra infatti il decesso di una giovanissima vittima, un bambino di appena un anno che ha perso la vita dopo essere stato investito da uno scuolabus. Il piccolo stava seguendo la madre, impegnata a far salire la figlia più grande proprio sul veicolo.

È accaduto intorno alle 10:30 di questa mattina (Lunedì 6 Marzo) dalle parti di in via Pisanelli. Un episodio fortuito, frutto però di una disattenzione della mamma la quale, impegnata ad accompagnare la figlia maggiore sul bus, non si è accorta del movimento del bimbo di circa un anno. Il piccolo si stava infatti recando dalla madre mentre lo scuolabus, in partenza, ha fatto retromarcia travolgendo il pargolo.

Alle urla della madre hanno risposto i sanitari, intervenuti sul posto con l’ambulanza. L’impatto ha però portato al decesso del bambino. A intervenire anche i carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare, che hanno preso in carico la vicenda. Fino ad ora si è potuto riscostruire l’accaduto. La mamma era impegnata a far salire l’altra figlia sull’autobus scolastico, il conducendo si stava adoperando in una manovra in retromarcia; il bimbo di circa un anno – e di origini indiane – era invece in procinto di raggiungere la madre, salvo poi essere investito.

Il conducente non sembra poter essere accusato di nulla, poiché impossibilitato a scorgere il pargolo. La salma sarà invece messa a disposizione della scientifica.

