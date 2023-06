Trenord, sciopero 23 giugno 2023: orari dello stop corse e fasce garantite

Trenord si ferma con una giornata di sciopero nella giornata di venerdì 23 giugno 2023. Problemi per i tanti pendolari lombardi.

Trenord si ferma nella giornata di venerdì 23 giugno 2023. I sindacati hanno, dunque, confermato la protesta del personale dell’azienda dei trasporti lombarda. Ecco quali sono gli orari dello stop e le fasce di garanzia.

Trenord, sciopero 23 giugno 2023

I sindacati Uilt Uil, Fast, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie hanno annunciato uno sciopero dei ferrovieri di Trenord per la giornata di venerdì 23 giugno 2023. Le ragioni, spiegano i sindacati, riguardano “l’aumento del costo della vita in atto” così come “sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

Orari dello stop corse e fasce garantite

L’azienda fa sapere sul suo portale che lo stop potrà riguardare il personale dalle 09:01 alle 16:59 di venerdì 23 giugno. Durante queste ore potranno verificarsi variazioni al servizio su tutte le direttrici della Lombardia. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero.

i treni già in corso di viaggio alle ore 09:00, che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00, termineranno regolarmente la corsa;

i treni con orario di partenza antecedente alle ore 09:00, ma con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 10:00, potrebbero essere cancellati;

i treni con partenza tra le ore 09:01 e le 16:59 potrebbero essere cancellati.

Potranno essere coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona”. Per il solo servizio aeroportuale saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1-T2 (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

Stabio e Malpensa Aeroporto T1- T2 per la linea “S50”.

Infine, ultimo appunto dell’azienda: “Ricordiamo di seguire gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App e vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor”.