Belve, finale tagliato: cosa è successo? Le Eterobasiche: “Messaggio scomodo”

Tagliato il finale della seconda puntata di Belve, la reazione delle Eterobasiche: “Messaggio scomodo per la prima serata”. Anche la conduttrice Francesca Fagnani è basita: “Bah, così. Mi spiace”.

Belve, tagliato il finale della seconda puntata: cosa è successo?

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Belve, talk show curato e condotto da Francesca Fagnani ogni martedì in prima serata su Rai 2. La trasmissione è finita al centro di molte discussioni online a causa di un improvviso taglio sul finale della puntata. La conduttrice ha salutato il pubblico poco prima del termine del programma annunciando l’intervento in chiusura del duo comico delle Eterobasiche che, tuttavia, non è mai andato in onda. L’inaspettata interruzione ha lasciato basito il pubblico a casa e ha infastidito molto la Fagnani, che ha reagito con un tweet: “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace”. La conduttrice si è detta sotto choc e ha provato a rassicurare il suo pubblico: “Domani capiremo meglio cosa è successo. Spero”.

La reazione delle Eterobasiche: “Messaggio scomodo per la prima serata”

Da parte loro le Eterobasiche, all’anagrafe Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, hanno commentato il taglio con grande ironia. “Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata italiana.” scrive su Twitter il duo comico, prima di chiudere con una frecciata sarcastica- “No rega stasera lo sketch nostro andava in onda nel metaverso”. Francesca Fagnani ha condiviso sul suo profilo la reazione del duo, manifestando il suo supporto: “Le amo. Eterobasiche del cuore, dalla vostra parte sempre”.