Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd: le reazioni della politica tra governo e opposizione

Elly Schlein si è affermata alla guida del Partito Democratico dopo un testa a testa con Stefano Bonaccini. A seguito dei risultati, sono arrivati i primi commenti e reazioni sia dai rappresentanti del governo sia da quelli dell’opposizione. Messaggio anche del segretario uscente Enrico Letta.

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Battuto, dunque, Stefano Bonaccini. Nonostante le aspettative negative, c’è stata una buona affluenza per le votazioni. Ad esempio, alle ore 13 erano quasi 600mila votanti. Schlein è arrivata davanti in 14 regioni e in molte città, come Napoli, Milano e Bologna. I risultati la indicano prima in Liguria e in Sicilia. Secondo gli ultimi dati disponibili, con l’80% dei voti scrutinati Schlein ha ottenuto il 53,8% delle preferenze mentre Bonaccini il 46,2%.

Le reazioni della politica tra governo e opposizione

Dopo la chiara vittoria della Schlein sono arrivate le prime reazioni. A partire dal suo avversario Stefano Bonaccini: “Congratulazioni e in bocca al lupo, è stata più capace di innovare”. Il primo commento di Giorgia Meloni: “Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”. Giuseppe Conte ha fatto gli auguri alla nuova segretaria su Twitter: “Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi. Su questi temi noi abbiamo già da tempo progetti chiari”.

“Auguri ad Elly Schlein segreteria del Pd. Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta. Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto, anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

“Auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del pd Elly Schlein“, è il primo commento del segretario leghista Matteo Salvini. Che poi prosegue: “La partecipazione dei cittadini è sempre un valore positivo, così come lo è avere una autorevole voce dell’opposizione. Confido che da domani a sinistra ci siano finalmente rispetto e riconoscimento del valore democratico del voto popolare. La democrazia non è patrimonio esclusivo della sinistra”. “Un’onda travolgente cui nessuno credeva. Un’onda di speranze, di rabbia, di orgoglio, di entusiasmo che ha portato il popolo democratico a scegliere di farsi guidare verso il futuro da una giovane donna. Oggi inizia davvero una nuova storia”. Così Dario Franceschini su Twitter.