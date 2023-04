Roberto Vecchioni da molti anni è insieme a Daria, conosciuta nel lontano 1981. Ma chi è la moglie di Roberto Vecchioni?

Roberto Vecchioni, chi è la moglie Daria Colombo

Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni, è nata a Verona il 13 aprile 1955 ed è la figlia di Vittorino Colombo, un ex partigiano e senatore italiano. Per conoscerla meglio cerchiamo di partire dai suoi studi. Daria si è iscritta (e si è laureata) in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Padova. Successivamente, si è specializzata in storia del teatro e nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi personaggi dello spettacolo come Adriano Celentano, Florestano Vancini, Giancarlo Nicotra e Pasquale Festa Campanile. Daria è anche art director per diverse case discografiche come la Universal Records, una delle più importanti etichette nel panorama musicale.

Daria e il giornalismo

Daria è una scrittrice ma anche una giornalista. Ha collaborato con famosi quotidiani nazionali come il Corriere della Sera e L’Unità, ma anche con il mensile Maxim, oltre a partecipare a diversi programmi Rai come I grandi processi.

L’amore con Roberto Vecchioni

Daria Colombo e Roberto Vecchioni sono legatissimi e sono insieme da tanti anni. Daria, infatti, ha conosciuto Roberto nel 1981 quando era impegnata come art director all’Universal Records. Assieme hanno avuto tre figli: Arrigo, venuto a mancare dopo una lunga malattia, Carolina ed Edoardo.