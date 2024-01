Berardi, infortunio e operazione: quando rientra il calciatore

Berardi si ferma e si dovrà operare per infortunio serio al ginocchio. Brutte notizie per il Sassuolo ma anche per la Nazionale azzurra del ct Luciano Spalletti.

Berardi, infortunio e operazione

Il calciatore del Sassuolo, Domenico Berardi si è infortunato al ginocchio sinistro e la causa è una lesione al menisco. Il club ha, immediatamente, pubblicato un comunicato ufficiale annunciando anche l’operazione chirurgica. “Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna”.

Quando rientra il calciatore

Lo stop del calciatore sarà lungo ma la sua stagione non è finita. Infatti, per questi tipi di infortuni il rientro in campo dovrebbe essere nell’arco di un paio di mese. Infine, se tutto andrà bene, l’attaccante azzurro potrebbe tornare a dispozione alla fine del mese di marzo o all’inizio di quello di aprile.

Riguardo, invece, il suo futuro l’ad Carnevali ha commentato così: “La Juventus in estate ha avuto interesse per Domenico, ma non si è fatto nulla perché tra essere interessati e avere la voglia di definire qualcosa ne passa. Al di là della Juventus ci sono stati anche altri club. da parte nostra c’è il desiderio di andare avanti insieme, ci lega qualcosa di speciale. Da anni ci sono voci ma per noi resta sempre il miglior acquisto di ogni sessione di mercato. Mi sono dispiaciute le parole di Mourinho, che non lo conosce. Non gli ho mai fatto nessuna promessa, se ci saranno opportunità ne discuteremo, per trovare la soluzione migliore per tutti”.