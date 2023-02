Chi è Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: vita privata, moglie, malattia

Chi è Ivano Michetti, chitarrista e fondatore dei Cugini di Campagna. Volto storico del complesso musicale anni Settanta insieme al suo fratello gemello Silvano, è autore di moltissimi brani cult. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Ivano Michetti dei Cugini di Campagna, vita privata e carriera

Nato a Roma l’11 febbraio 1947, Ivano Michetti ha 76 anni ed è il fondatore e chitarrista dei Cugini di Campagna, celebre gruppo pop anni ’70. Forma la band nel 1970, insieme al suo fratello gemello Silvano, che suona invece la batteria. Tra i Cugini è noto con il suo soprannome, Poppi. Vero e proprio leader del gruppo, lo ha portato al successo internazionale grazie a singoli come Anima mia, composto insieme al primo cantante e bassista della band, Flavio Paulin. Il brano diventa il primo vero cult della band ed è di gran lunga la loro canzone più famosa. Negli anni successivi conquistano le platee italiane con altri successi come Un’altra donna, Meravigliosamente e Uomo mio. Oggi i due fratelli sono gli unici membri rimasti del gruppo originale e continuano ad esibirsi in Italia, con la voce di Nick Luciani e le tastiere di Tiziano Leonardi. Anche Ivano, come Silvano e Nick, ha un po’ di esperienza televisiva nei reality show. Nel 2006, infatti, ha preso parte alla terza edizione de La Fattoria insieme al suo fratello gemello. Il duo entrò in gara nella terza settimana del programma, ma fu eliminato poco tempo dopo, durante l’ottava settimana.

Vita privata: moglie, malattia

Ivano Michetti è sposato da diversi anni con la sua compagna di vita, Rossella. L’artista è un uomo molto riservato, per cui non vi sono molte informazioni circa la sua consorte e sulla sua vita privata. Ha una pagina Instagram con il resto del gruppo che però si concentra esclusivamente sui progetti musicali dei Cugini di Campagna.

Il 22 settembre 2020 Ivano Michetti è stato purtroppo colpito da un ictus. Lo ha raccontato proprio sua moglie Rossella, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. La donna ha vissuto momenti di grande preoccupazione durante il ricovero e il coma del musicista, durato ben due settimane. In questo periodo Michetti ha subito anche un’intervento al cuore prima di riuscire a rimettersi in sesto.

I Cugini di Campagna a Sanremo 2023 con Lettera 22

Ivano Michetti e i Cugini di Campagna sono stati tra i 28 artisti italiani in gara Festival di Sanremo 2023. Si è trattato della prima partecipazione della band in assoluto in oltre 53 anni di carriera. Il chitarrista ha spiegato in un intervista il significato del loro brano, scritto dal duo La rappresentante di lista: “È anche, però, il nome di una Olivetti degli anni Cinquanta, una macchina da scrivere che si chiama proprio Lettera 22. A chi si domanda come mai portiamo un pezzo della Rappresentante di Lista, rispondo ho settantacinque anni e da ragazzino quando mi facevano ascoltare una canzone di uno della mia età, non mi piaceva. Sono obiettivo e so che a Sanremo voglio andare dialogando con i giovani. A colpirmi sono state subito la musica e armonie, che il direttore d’orchestra che è in me ha colto al volo. Ho arrangiato alla mia maniera pensando alla Cappella Sistina, lavorando anche sui testi, trovando la quadra, per un brano che ci calza a pennello”.