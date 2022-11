“Una domenica mattina per leggere insieme”, l’evento TikTok de ilLibraio.it

Domenica 20 novembre un appuntamento speciale interamente dedicato alla voglia di leggere assieme: ilLibraio.it – mediapartner di Bookcity Milano – darà vita a una “live di lettura” all’interno dell’Auditorium Enzo Baldoni, in occasione del lancio dell’account TikTok del sito.

L’evento de ilLibraio.it a Bookcity

Protagoniste due booktoker molto amate, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), ideatrice delle “live di lettura” su #BookTok, e Valentina Ghetti (@book.addicted) che, dopo aver dialogato con Jolanda Di Virgilio, redattrice de ilLibraio.it, daranno il via alla lettura, con il pubblico comodamente seduto sulle poltrone del teatro.

A metà mattinata è prevista una pausa dalle pagine, in cui scambiarsi punti di vista su quest’esperienza unica.

Proprio al format delle “live di lettura”, ideato da Megi Bulla, si lega dunque l’incontro: l’ascesa di #BookTok ha imposto questa nuova tendenza, che porta centinaia di lettrici e lettori (soprattutto giovani e giovanissimi) a ritrovarsi in collegamento su TikTok in appuntamenti fissi, con l’intento di prendersi del tempo per leggere, senza distrazioni, e senza che al centro ci sia un unico romanzo o saggio.

Non c’è, dunque, un solo libro protagonista alla volta, come avviene nei gruppi di lettura tradizionali, e a contare è la voglia di condividere un momento “privato” come la lettura. A Bookcity Milano 2022, con ilLibraio.it, le “live” si trasferiranno dunque dal mondo online a quello reale. L’evento del 20 novembre, che inizierà alle ore 10 nello spazio in via Giacomo Quarenghi n.21, è gratuito. Ci sarà posto per le prime 450 persone che si registreranno, portando con sé un libro da leggere.

TikTok e libri

L’impatto di TikTok sul mercato librario e sul mondo della lettura è in crescita. E #BookTok si sta dimostrando il luogo preferito da ragazze e ragazzi (e ormai non solo) per condividere l’amore per i libri, con contenuti all’insegna della creatività, dell’ironia e dell’emotività. In questo contesto, il sito ilLibraio.it, dal 2014 punto di riferimento per i lettori, i librai, i media e il mondo dell’editoria, ha appena lanciato un nuovo account su TikTok, che ogni settimana propone video originali.

In parallelo, sul sito è nata una nuova sezione, tutta dedicata al mondo di #BookTok, con news, curiosità e liste di libri.

Il nuovo account TikTok de ilLibraio.it ospita un variegato palinsesto di contenuti multimediali, in cui trovano spazio non solo video dedicati ai nuovi romanzi, saggi, raccolte di racconti e poesie, ma anche a libri del passato recente che meritano di essere (ri)scoperti. Inoltre, i video, in cui si dà visibilità alle proposte più interessanti di tutte le case editrici italiane, selezionate dalla redazione con la collaborazione dei booktoker, si concentrano sull’approccio alla lettura dei giovani e giovanissimi e sui trend di #BookTok, un mondo in costante evoluzione, che sta portando dinamiche inevitabilmente nuove nel mondo del libro.

Il progetto de ilLibraio.it a Milano

Il progetto TikTok de ilLibraio.it, a cura di Jolanda Di Virgilio della redazione del sito, in collaborazione con l’agenzia ZEDproduction (società che si occupa di comunicazione per la Generazione Z), vede protagonista un gruppo di quattro giovani lettori e divulgatori: Federico Rognoni (@federico_rognoni), 22 anni, CEO e fondatore di ZedProduction; Beatrice Maione, (@tris_bookstagram), 24 anni; Alice Mazza (@libriecaffee), 19 anni; Victor Kiril Lorenzo Zanfretta (@vctordiamandis), 18 anni.

“Quando si parla di libri, una seconda possibilità di visibilità ora può arrivare anche da TikTok. Non va dimenticato che oggi, in qualsiasi momento dopo la pubblicazione, per un libro può arrivare una seconda opportunità di successo; che spesso riguarda il pubblico più giovane. Similmente a quanto succede con una storia che viene trasformata in un film o una serie tv; un content creator adolescente o una booktoker possono fare il successo di un titolo attraverso la viralità di #BookTok.

Forse si può dire che la nostra attività è diventata un po’ più imprevedibile, ma è quello che rende il nostro lavoro ancor più entusiasmante. Per tutti questi motivi crediamo che il progetto digitale de ilLibraio.it possa essere protagonista anche su TikTok; avvicinando ancora di più i libri a questi appassionati lettori”. Commenta così Stefano Mauri, Presidente e CEO del Gruppo editoriale Mauri Spagnol.

Con 1,4 milioni di utenti in media al mese, il sito giornalistico ilLibraio.it, edito dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, è un progetto editoriale digitale con un’identità consolidata, capace di innovarsi e crescere nel tempo per parlare a pubblici differenti. Viv su piattaforme e spazi diversi; adattando proposta e linguaggio alle peculiarità del mezzo di turno. ilLibraio.it, che ha appena debuttato su TikTok, è infatti già protagonista su Facebook (con una pagina seguita da quasi 400mila fan); Instagram (oltre 147mila follower); Twitter (circa 85mila follower); e offre 3 newsletter a cui abbonarsi gratuitamente.

Un progetto editoriale a tutto campo

Da oltre 2 anni, propone un palinsesto di incontri digitali in diretta social con LibLive. Il format coinvolge autrici e autori amati dal pubblico e nuove voci della narrativa e della saggistica, come pure le librerie. Un progetto che vive non solo online: non va dimenticata la rivista Il Libraio, che dal 1989 accompagna lettrici e lettori. La rivista, a cui è possibile abbonarsi gratuitamente, esce in 5 numeri all’anno, ed è disponibile anche in pdf e epub. Inoltre, ilLibraio.it è una realtà – i cui contenuti sono coordinati dal giornalista e responsabile editoriale Antonio Prudenzano -, che organizza incontri e conferenze; sul presente e il futuro della lettura, nell’ambito di fiere di settore e festival culturali, e che è mediapartner di numerose rassegne e premi.