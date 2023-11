Max Gazzè a Genova: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Max Gazzè a Genova si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 22 novembre 2023 in occasione del suo nuovo tour.

Max Gazzè a Genova si esibisce in concerto in occasione del suo nuovo tour che lo sta portando in giro per diverse città italiane. I biglietti sono ancora disponibili anche per le altre tappe prevista dal programma.

Max Gazzè a Genova: scaletta canzoni

Max Gazzè riparte dall’Italia per portare la sua musica. Si inizia da “Che c’è di male”, un album in uscita la prossima primavera, “Amor Fabulas”, il tutto in un nuovo tour che mercoledì 22 novembre lo vede esibirsi a Genova al Politeama Genovese. Ecco la scaletta delle canzoni:

Also Sprach Zarathustra

L’origine del mondo

Vento d’estate

I tuoi maledettissimi impegni

Il timido ubriaco

Il farmacista

L’amore non esiste

Il solito sesso

Il vero amore

Cara Valentina

Mentre dormi

La favola di Adamo ed Eva

Ti sembra normale

Sotto casa

La vita com’è

Una musica può fare

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, il tour dell’artista continuerà nelle prossime settimane e mesi. Ecco tutte le date e tappe:

23 novembre Torino – Teatro Colosseo

24 novembre Torino – Teatro Colosseo

2 dicembre Pescara – Teatro Massimo

3 dicembre Isernia – Auditorium Unità D’Italia

4 dicembre Taranto – Teatro Fusco

5 dicembre Lecce – Teatro Politeama Greco

06 dicembre CATANZARO Teatro Politeama

07 dicembre NAPOLI Teatro Augusteo

13 dicembre Bologna – Teatro Duse

14 dicembre Bologna – Teatro Duse

15 dicembre Padova Gran Teatro Geox

16 dicembre Senigallia – Teatro La Fenice

20 dicembre Reggio Emilia Teatro Romolo Valli

21 dicembre Mantova Teatro Sociale

29 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica

30 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica