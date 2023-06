Chi è Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale: carriera, calciomercato, squadre

Davide Frattesi è un calciatore italiano, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana. Il suo nome è sempre più alla ribalta nel mercato estivo in quanto ricercato da Milan, Inter e Juventus.

Chi è Davide Frattesi

Davide Frattesi è un calciatore della nazionale italiana nato il 22 settembre 1999. Ventitrè anni, è cresciuto nelle giovanili della Lazio per poi passare alla Roma già dall’Under17. Già quanto era molto giovane il suo talento pare evidente, tanto che diventa un uomo simbolo della giovanile giallorossa all’età di 16 anni. In bacheca riesce a conquistare una Coppa Italia Primavera e una Supercoppa, ma poi c’è il passaggio al Sassuolo e l’esordio tra i grandi in Coppa Italia. Attualmente il suo cartellino appartiene al Sassuolo, ma si presume ancora per poco: grandi squadre come Inter, Milan e Juventus hanno messo già da tempo gli occhi su di lui.

Nella sua carriera ha giocato anche con l’Empoli, l’Ascoli e il Monza.

Ruolo

Frattesi è un centrocampista dinamico, abile tecnicamente e fisicamente, bravo in fase di interdizione, di impostazione della manovra e negli inserimenti offensivi.

Nazionale italiana

Il 24 gennaio 2022 Frattesi viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore da Roberto Mancini, per uno stage in vista degli spareggi delle qualificazioni al mondiale 2022.

Riceve la sua prima chiamata ufficiale con gli Azzurri in vista della Finalissima contro l’Argentina e delle prime quattro partite della UEFA Nations League 2022-2023. Esordisce il 4 giugno 2022, a 22 anni, giocando titolare nella gara di Nations League pareggiata (1-1) contro la Germania a Bologna.