Leo, chi è il fidanzato di Scialpi: vita privata, carriera, età

Chi è Leo, il misterioso fidanzato di Scialpi. Banchiere di origine americana, scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è il fidanzato di Scialpi, cosa sappiamo del misterioso Leo? Il cantante anni Ottanta ha svelato la sua relazione lo scorso anno sul suo profilo Instagram: “Un uomo maturo, una persona alla quale ho dato fiducia”.

Chi è Leo, tutto sul fidanzato di Scialpi: carriera e vita privata

Il noto cantante anni Ottanta Giovanni Scialpi è uscito allo scoperto nel marzo del 2022, svelando al suo pubblico l’identità del suo ultimo amore, Leo. Secondo le informazioni disponibili al pubblico, il nuovo compagno del cantante ha 61 anni, ha origini americane ed è un dirigente di banca. In passato è stato sposato con una donna, dalla quale avrebbe avuto anche due figlie, una delle quali gli ha già dato un nipotino. Leo ha aiutato Scialpi a ritrovare fiducia nell’amore dopo la fine turbolenta del suo matrimonio con Roberto Blasi. “Da cinque anni ha divorziato da sua moglie.” -ha spiegato Scialpi in un’intervista al settimanale Spy- “Hanno trovato un buon compromesso. Mi ha consigliato di fare lo stesso, di uscire con tranquillità dalla mia storia, ma di trovare una soluzione e di compiere questo passo, di non lasciare strascichi con il passato”.

Vita privata, il rapporto con il cantante: “È un uomo maturo a cui ho dato fiducia”

Scialpi ha spesso parlato del rapporto con il suo compagno sia sul suo profilo Instagram che in interviste concesse a riviste e programmi tv: “Leo è un uomo maturo, è una persona alla quale ho dato fiducia così come l’avevo data, in passato, a Roberto. Ma rispetto a lui, Leo mi assomiglia di più”. Di recente lo stesso Leo è uscito allo scoperto sul piccolo schermo, mandando un messaggio affettuoso al suo Scialpi durante una sua ospitata a Verissimo: “Come stai? Voglio che il mondo sappia che ti amo. Ci siamo conosciuti quattro anni fa e da allora sono cambiate tante cose. Il Covid con le difficoltà che tutti abbiamo dovuto affrontare, tra salute e resto. Ma una cosa è chiara, tu mi ami e io ti amo”.