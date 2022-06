Berlino, auto sulla folla: un morto e diversi feriti. Cos’è successo?

Berlino, auto sulla folla: i media locali fanno sapere che ci sarebbero un morto e diversi feriti. La polizia ha già fermato un uomo ma non ha rivelato per adesso ulteriori informazioni. Da accertare ancora la dinamica e soprattutto le motivazioni.

Berlino, auto sulla folla: un morto e diversi feriti

A Berlino, un auto si è fiondata sulla folla in un quartiere occidentale della città. Secondo le prime informazioni che arrivano dai media locali si parla di un morto e di una trentina di feriti che sarebbero rimasti coinvolti.

Per quello che adesso viene definito un incidente è stato fermato un uomo, come riferisce un portavoce della polizia all’ANSA. Tuttavia, la polizia non ha voluto rivelare altre notizie sull’uomo al momento.

Cos’è successo?

Il portavoce della polizia di Berlino, Martin Dams, ha detto che l’incidente è avvenuto nei presso del famoso viale dello shopping Kurfuerstendamm, nella parte occidentale della capitale tedesca. Secondo il portavoce della polizia «non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale».

Inoltre, i media locali sottolineano che il presunto incidente sia avvenuto vicino alla scena dell’attentato del 19 dicembre 2016 quando Anis Amri, un richiedente asilo tunisino con legami con islamisti ha dirottato un camion, ucciso l’autista e poi lo ha fatto precipitare in un affollato mercatino di Natale nella parte occidentale di Berlino, uccidendo altre 11 persone e ferendone dozzine.

