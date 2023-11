Roberta, chi è l’ex moglie di Enzo Iacchetti: “È stata la mia prima fan”

Chi è Roberta, ex moglie di Enzo Iacchetti: “È stata la mia prima fan, mi ha sostenuto per tanti anni”. Scopriamo qualche informazione in più sull’ex compagna del celebre conduttore di Striscia la Notizia. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Roberta, ex moglie di Enzo Iacchetti: cosa sappiamo sul suo conto?

Il celebre attore comico Enzo Iacchetti, storico conduttore di Striscia la Notizia, è da sempre molto geloso della sua vita privata e non è solito condividere molti dettagli sui suoi familiari. In passato l’attore è stato sposato con una donna di nome Roberta, dalla quale si è separato molti anni fa. Ben lontana dai riflettori televisivi, le informazioni sul suo conto sono molto limitate. Iacchetti ha parlato di lei in alcune interviste televisive, ricordando con affetto il suo supporto nelle prime fasi della sua carriera.

“Roberta mi ha sostenuto per tanti anni.” -ha spiegato il conduttore- “Cercavo sempre un aggancio per tornare in questo ambiente, allora ho iniziato a lavorare in radio: mia moglie mi disse di andare a Milano e ha avuto ragione, e ne ha avuta pure sull’educazione di nostro figlio, un ragazzo eccezionale”. Enzo Iacchetti è molto grato alla sua ex moglie per il suo aiuto, che ammette di non aver apprezzato abbastanza: “Roberta è stata la mia prima fan e continua a seguirmi. In questo sono sempre stato fortunato e a volte non me ne sono reso conto” .

Vita privata, chi è il figlio?

Non si sa molto dell’attuale vita sentimentale e privata di Roberta. Nonostante la separazione, Iacchetti e la sua ex sono rimasti in buoni rapporti anche per via di loro figlio, Martino Iacchetti, nato nel 1986. Dopo aver superato una brutta malattia che ha piagato la sua adolescenza, Martino ha seguito le orme del padre lanciandosi a capofitto nella recitazione, nel teatro e anche nella musica. “Ultimamente si è un po’ riavvicinato, anche se abitiamo lontani.” -spiega Iacchetti- “Lui insegna teatro, ha un lavoro impegnativo. Si è sposato qualche anno fa. Se mi dicesse che divento nonno non sarei dispiaciuto, ma se non me lo dice sono più felice. Da nonno non uscirei più di casa. Meglio che aspetta ancora un po’”.