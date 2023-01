Tale e Quale Show, puntata del 14 gennaio 2023: anticipazioni, concorrenti ed ospiti

Tale e Quale Show 2023 mette insieme artisti amatoriali che si esibiscono come i big. Il programma va in onda il sabato sera.

Tale e Quale Show va in onda all’inizio del 2023 con nuove puntate. I protagonisti sono artisti amatoriali che si esibiscono proprio come i big. Seguiti dalla squadra di professionisti che sono a disposizione del programma condotto sempre da Carlo Conti. La giuria è confermata sempre per 3 su quattro con l’ultimo giudice che cambia ogni settimana. La prima puntata ha sfiorato il 19% di share.