Aristotele Onassis, chi era lo storico amante di Maria Callas: vita privata, figli, carriera

Aristotele Onassis, chi era lo storico amante di Maria Callas: vita privata, carriera

Nato a Smirne, in Turchia, il 15 gennaio 1906, Aristotele Onassis era un celebre, ricco armatore e playboy, storico grande amore della Divina Maria Callas. Costretto dalla guerra a fuggire dalla sua città, si rifugia in Grecia con la sua famiglia per poi andare in Argentina in cerca di fortuna. Qui comincia a lavorare come telefonista e a costruire il suo patrimonio ascoltando le telefonate di grandi uomini d’affari, sfruttando le loro informazioni per investire in modo intelligente. Comincia aprendo un’attività di import-export di tabacco, per poi lanciarsi nel trasporto marittimo. Negli anni della Grande Depressione acquista navi da trasporto a prezzi stracciati e in pochi anni diventa il proprietario di una delle flotte più grandi del mondo. Con la ripresa del mercato, Onassis diventa un armatore di enorme successo. Dopo la sua morte per una malattia neurodegenerativa all’età di 69 anni nel 1975, la sua fortuna era stimata attorno ai 500 milioni di dollari, oggi pari ad oltre 2 miliardi.

Vita privata: le tante donne nella vita dell’armatore e la storia con la Divina

Nel corso della sua vita Aristotele Onassis ha avuto moltissime storie d’amore, diventando famoso come un irriducibile seduttore. Tra le tante conquiste dell’armatore spiccano Veronica Lake, Gloria Swanson e Greta Garbo. In seguito Onassis si sposa con la 17enne Athina Livanos, figlia del ricco armatore Stavros Livanos. Dalla loro unione nascono due figli, Alexander e Christina. Il loro matrimonio, tuttavia, non si rivela solido e le storie dei loro rispettivi tradimenti diventano uno degli argomenti preferiti della cronaca rosa del tempo.

Onassis incontra Maria Callas nel 1957, poco dopo il divorzio da Athina, ad un ricevimento al Lido di Venezia organizzato dalla contessa Anna di Castelbarco. All’epoca la cantante lirica era ancora sposata con il suo primo amore, l’imprenditore Giovanni Battista Meneghini. Tra i due nasce una delle storie d’amore tormentata, tra le più famose e seguite di sempre. I due restano insieme dal 1959 al 1968, quando Onassis la lascia per sposare Jacqueline Kennedy, vedova del Presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy.