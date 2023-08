Correa via dall’Inter in prestito, l’argentino verso l’addio

Joaquin Correa sempre più lontano dall’Inter, ipotesi prestito per l’argentino. I nuovi arrivi nell’attacco di Simone Inzaghi riducono sempre più lo spazio del Tucu, che potrebbe accasarsi altrove.

Joaquin Correa verso l’addio, l’Inter valuta la cessione in prestito

Il ritorno in nerazzurro di Marko Arnautovic spinge sempre più nelle retrovie Joaquin Correa, che potrebbe lasciare l’Inter in prestito alla fine di questa sessione di mercato. El Tucu viene da un biennio a Milano pieno di alti e bassi, con piccoli momenti di genio alternati ad infortuni e buio totale. Una discontinuità che ha spinto l’Inter a cercare altre soluzioni per dare brillantezza alla fase offensiva della squadra. Ad oggi Correa è la quarta punta, dietro Lautaro Martinez, il talentuoso Marcus Thuram e il figliol prodigo Arnautovic. Il mister Simone Inzaghi non si opporrebbe alla sua partenza, a patto che sia seguita dall’arrivo di una pedina di buon spessore. A questo scopo si fanno sempre più forti le voci attorno ad un possibile ritorno di Alexis Sanchez, oggi svincolato e reduce da una stagione rigenerante al Marsiglia, dove ha segnato 18 reti in 44 presenze. Dove andrebbe in questo caso El Tucu?

Si fa avanti il Torino, ipotesi prestito con diritto di riscatto

In prima fila per assicurarsi le prestazioni di Joaquin Correra c’è il Torino di Ivan Juric, che però ha alcuni dubbi sull’alto ingaggio percepito dall’argentino. Per il momento Juric non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo, rimanendo molto vago: “Non rispondo”. In caso di approdo in granata, l’attaccante arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, una formula rassicurante per il Toro che potrebbe valutare sul campo le prestazioni di Correa prima di impegnarsi in un acquisto così importante.