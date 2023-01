Matrimonio Maneskin a Roma: lancio di Rush e gli ospiti vip all’evento musicale

Matrimonio Maneskin: il gruppo ha scelto di “sposarsi” con un evento rock per lanciare il loro nuovo album. La cerimonia è stata celebrata e vissuta in una location speciale della Capitale con diversi ospiti importanti e famosi.

Matrimonio Maneskin a Roma: lancio di Rush

I Maneskin hanno lanciato il loro nuovo album in modo speciale. Rush è disponibile dal 20 gennaio: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono presentati al “matrimonio” tutti e quattro vestiti di bianco, ognuno con un mazzo di fiori rossi. Il gruppo si è “sposato” al Palazzo Brancaccio di Roma davanti all’ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. “Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l’un l’altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell’amore e nell’onore ogni giorno delle vostre vite?”, ha detto Alessandro Michele, e i quattro componenti della band hanno risposto ‘Yes”.

Gli ospiti vip all’evento musicale

Alla cerimonia erano presenti diversi ospiti vip: Baz Luhrmann, Fedez, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly. Hanno presenziato Dybala, Sabrina Impacciatore, Paolo Sorrentino, Fletcher Donohue, Benedetta Porcaroli, Cathy La Torre, Floria Sigismondi.

Dopo il brindisi di rito, i quattro sposi hanno intrattenuto gli ospiti cantando alcuni brani, molti dei quali tratti dal nuovo album. Ecco i titoli: Kool Kids, Gossip, Zitti e Buoni, Beggin’, Bla bla bla, The Loneliest, Supermodel, Mammamia, Baby Said, For Your Love, Time Zonwe, I wanna be your slave.