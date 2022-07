Palinuro, cani bagnino salvano cinque ragazzi da un pedalò affondato

Palinuro, cani bagnino salvano cinque ragazzi in mare. I piccoli eroi a quattro zampe hanno tratto in salvo i giovani da un pedalò affondato.

Palinuro, cani bagnino salvano un gruppo di ragazzi da un pedalò affondato. È avvenuto nel primo pomeriggio del 24 luglio, sulla spiaggia delle Saline. I due golden retriever hanno tratto in salvo cinque giovani tra i 25 e i 30 anni, tra cui una ragazza che non sapeva nuotare.

Pedalò affonda a Palinuro, cani bagnino salvano cinque ragazzi

Una storia di eroismo a quattro zampe ha animato un pomeriggio di mare a Palinuro, in provincia di Salerno.

Un pedalò era affondato per tre quarti di fronte alla spiaggia delle Saline nelle prime ore pomeridiane del 24 luglio, a 250 metri dalla riva. I cinque ragazzi a bordo, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, sono caduti in acqua, per poi aggrapparsi alla superfice del mezzo ancora a galla. Sono momenti di panico e angoscia per il gruppo, che includeva anche una ragazza che non sapeva nuotare.

L’intervento di Dylan e Vita, i golden retriever della SICS

Fortunatamente, i giovani sono stati salvati dal tempestivo intervento di due cani bagnini, due golden retriever di nome Dylan e Vita in servizio per la SICS, la Scuola Italiana Cani Salvataggio. In pochi minuti, accompagnati dai bagnini dello stabilimento balneare, i cani hanno raggiunto l’imbarcazione. Grazie ad una speciale imbracatura galleggiante, Dylan e Vita hanno permesso ai ragazzi di aggrapparsi e li hanno trasportati su due pattini di salvataggio dello stabilimento Ultramare.