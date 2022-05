Chi è Alessandro Preziosi: compagna, carriera, film, storie d’amore

Alessandro Preziosi è un attore italiano e regista, originario di Napoli. Ha raggiunto la fama grazie alla parte di Elisa di Rivombrosa.

Chi è Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi, nato il 19 aprile 1973 a Napoli. Noto e apprezzato per le sue prestazioni da attore, si è diplomato al Liceo Umberto I di Napoli e ha conseguito una laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Per un periodo ha poi lavorato come assistente tributario all’Università di Salerno ma successivamente è nata in lui la volontà di frequentare l’Accademia dei Filodrammatici di Milano per diventare attore.

Carriera

Alessandro Preziosi ha debuttato sul piccolo schermo nel 1996 con Beato tra le donne, programma condotto da Paolo Bonolis. Il grande successo, però, è arrivato grazie alla sua interpretazione di Fabrizio Ristori nella fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa. Per quanto riguarda la sua presenza nel grande schermo, Alessandro ha recitato in Noi siamo tutto di Volfango de Biasi mentre, in tv, ha recitato ad esempio in Sotto Copertura – La cattura di Zagaria, Non mentire o Masantonio.

Nell’aprile 2022 è uno dei protagonisti della pellicola Bla bla Baby, commedia di Fausto Brizzi in cui l’attore recita accanto a Matilde Gioli.

Ex fidanzate

Alessandro Preziosi ha avuto diverse storie d’amore, alcune delle quali con personalità del mondo dello spettacolo. È nota, ad esempio, la sua storia con Rossella Zito della trasmissione Indietro tutta, con la quale ha avuto il figlio Andrea Eduardo nel 1995. I due sono stati insieme fino al 2004, poi si sono separati. Sul set di Elisa di Rivombrosa, che lo ha avviato verso un grande successo, ha conosciuto l’attrice Vittoria Puccini con la quale ha avuto un’altra figlia, Elena.

Anche con Puccini la relazione è poi terminata nel 2011. Finita la storia con Vittoria Puccini, l’attore è avviato una frequentazione con Greta Carandini che aveva 17 anni in meno di lui. La relazione è durata cinque anni.

Compagna

Alessandro Preziosi, dopo la fine della storia con Greta Carandini, pare che si stia frequentando con una donna di nome Costanza.