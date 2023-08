Meloni è Barbie e Salvini è Ken: spopola sul web il video parodia con i politici italiani

Meloni è Barbie nel video parodia che sta diventando molto virale sul web. Non c’è solo la premier ma seguono a ruota anche gli altri politici tra maggioranza ed opposizioni. Ad esempio Matteo Salvini è Ken e c’è pure Giuseppe Conte.

Meloni è Barbie e Salvini è Ken

Da qualche ora spopola sul web e YouTube il video parodia basato sul film di Barbie con i protagonisti principali Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La premier ovviamente è la protagonista Barbie mentre il leader della Lega è Ken. Il filmato è stato realizzato da Ceci n’est pas une AI, account italiano che promette di applicare la creatività con video generati dall’intelligenza artificiale e con l’utilizzo di programmi open source Stable diffusion. I testi sono gli stessi del film campione di incassi in queste settimane. Infatti, a cambiare sono solo i volti dei protagonisti.

Nella parodia ci sono anche altri politici italiani che ricoprano diversi ruoli: Ignazio La Russa come Ken rivale, la ministra Santanchè come Barbie mora, e poi Giuseppe Conte in partecipazione speciale nel ruolo ‘fluido’ di Allan, Elly Schlein al posto di America Ferrera e Maurizio Gasparri come ceo di Mattel.