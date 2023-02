Rihanna è incinta: dettaglio svelato durante l’esibizione al Super Bowl

Rihanna è incinta: l’annuncio è arrivato a sorpresa durante la sua esibizione al Super Bowl. La pop star è, dunque, in attesa di un secondo figlio, dopo il primo nato lo scorso maggio. La maternità della cantante è stata accolta da un boato incredibile.

Rihanna è stata la vera protagonista all’Halftime Show del Super Bowl LVII con i suoi più grandi successi, da ‘Umbrella’ a ‘Diamonds‘. “Non salgo su un palco da sette anni – aveva spiegato alla vigilia – ma c’è qualcosa di esaltante in questa sfida. Ed è importante per me farlo quest’anno. È importante per la rappresentazione, è importante che mio figlio lo veda”. Il primo figlio è nato il 13 maggio scorso, avuto dal rapper ASAP Rocky, presente allo ‘State Farm Stadium’ di Glendale per la performance della compagna. Tuttavia, durante la sua esibizione al Super Bowl, è stato svelato un dettaglio non da poco: la pop star è in attesa per una seconda volta.

Dettaglio svelato durante l’esibizione al Super Bowl

La cantante, dunque, aspetta un altro bambino, come confermato dal suo entourage dopo la performance al Super Bowl. Con una tuta tutta rossa, la superstar ha cantato in 13 minuti un mix delle sue hit (Diamonds, Umbrella, Rude boy, Only Girl In the World, We found love, Work, Bitch Better Have My Money, ma anche All of the Lights di Kanye West e Wild Thoughts di DJ Khaled). Nel mentre si esibiva, la tuta si aperta davant ed è comparso il pancione accolto dal boato dei milioni di persone che stavano assistendo all’evento sia dal vivo sia da casa.