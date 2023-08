Nuovo flirt per Sangiovanni, chi è la sua nuova fidanzata?

Chi è la nuova fidanzata di Sangiovanni, cosa sappiamo sul suo ultimo flirt? Dopo la fine della sua storia con Giulia Stabile, il cantante ex Amici ha ritrovato l’amore tra le braccia di una ragazza misteriosa.

Sangiovanni, flirt per il cantante: chi è la sua nuova fidanzata?

Sembra ormai ufficiale la rottura tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Sebbene gli ex studenti di Amici non abbiano mai confermato ufficialmente la separazione, resta evidente il fatto che abbiano preso strade diverse. Da tempo, ormai, i due non vengono avvistati insieme ed una serie di recenti rivelazioni dei giornali di gossip conferma che ormai entrambi siano passati oltre. Sangiovanni, infatti, pare sia coinvolto in un nuovo flirt, come dimostrerebbero una serie di foto che hanno già fatto il giro del web. Chi è la sua nuova fidanzata? Si sa ancora molto poco sul suo conto, se non il suo nome: Alessia. In una serie di post Instagram pubblicati da Amedeo Venza, il cantante e la sua nuova fiamma appaiono insieme più volte. Le foto li riprendono a cena in un ristorante e ad un tavolo di una discoteca. È l’inizio di un nuovo amore o una semplice amicizia?

La nuova storia di Giulia Stabile, flirt in corso con Wax?

Anche Giulia sembra aver già superato la storia con Sangiovanni. La ballerina, infatti, è stata accostata ad altri ex studente della scuola di talenti di Canale 5. Le prime voci la vedevano vicina ad Alessio Cavaliere, ballerino napoletano di Amici 22. Le indiscrezioni più recenti parlano invece di una possibile frequentazione con nientemeno che Wax, finalista dell’ultima edizione. I gossip attorno a Giulia Stabile sono stati smentiti per il momento: la ballerina pare sia ancora single e concentrata solamente sulla sua vita professionale.