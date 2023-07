Edoardo Angela, chi è il figlio di Alberto Angela: vita privata, carriera, età, fratelli

Chi è Edoardo Angela, secondo figlio di Alberto Angela. Come suo padre e suo nonno, insegue una laurea in ambito scientifico.

Chi è Edoardo Angela, figlio di Alberto Angela. Molto riservato, ha seguito le orme di suo padre e del nonno Piero Angela. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del conduttore e divulgatore scientifico.

Chi è Edoardo Angela, figlio di Alberto Angela: vita privata e carriera

Edoardo Angela, nato nel 1999, ha 24 anni ed è il secondo figlio di Alberto Angela, celebre conduttore e divulgatore scientifico televisivo. Ha un fratello maggiore, Riccardo, e uno minore, Alessandro, nati dall’amore tra il presentatore e sua moglie Monica. Edoardo è un ragazzo molto riservato e non è solito né apparire in tv insieme al padre, né pubblicare foto di sé sui social. È bastata una sua foto, trapelata dal suo profilo Instagram privato, per far impazzire il web. Gli utenti sono rimasti colpiti sia dal suo fascino che dalla sua grande somiglianza con suo padre Alberto.

Quest’esperienza non è stata affatto facile da affrontare per il ragazzo, che non ha aveva dato il consenso per la diffusione delle foto. “Dopo quel polverone mediatico, Edoardo ha dovuto togliere tutte le sue immagini.” -spiegò all’epoca il nonno Piero Angela– “Rendendo privato quello che, fino a poco prima, era pubblico. La tecnologia è importante e straordinaria per quello che riguarda lo studio e l’informazione, ma negativa per la privacy”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Formazione e carriera, cosa studia Edoardo?

Edoardo Angela ha deciso di seguire le orme del padre e del nonno specializzandosi come loro in un campo scientifico importante. Ad oggi sta studiando Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra, stessa materia in cui suo nonno Piero, scomparso nel 2022, ricevette una laurea honoris causa nel 2016. Il conduttore di Superquark era molto fiero di suo nipote: “Edoardo è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle”.