Carola Rackete candidata alle elezioni Europee: ironia di Salvini sui social

Carola Rackete si è candidata alle Europee con il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo – Gue/Ngl. L’attivista è conosciuta in Italia riguardo la questione della nave Sea Watch 3 che fu respinta per diversi giorni dall’allora ministro degli Interni Matteo Salvini, che non ha perso tempo a commentare ironicamente la candidatura dell’ex comandante.

Carola Rackete candidata alle elezioni Europee

Carola Rackete si è candidata alle elezioni Europee con Die Linke, un partito di sinistra tedesco. In un’intervista rilasciata al giornale tedesco ‘Spiegel’, Rackete ha spiegato che intende essere “una sorta di cane da guardia (watchdog) a Bruxelles. Si tratta di comunicare i contenuti dei movimenti e di far conoscere ai movimenti stessi ciò che viene deciso a Bruxelles”. Rackete è un’ambientalista, attivista e comandante di nave tedesca, si è fatta conoscere in Italia per la questione della Sea Watch 3 non accettata da Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno.

L’ironia di Salvini sui social

Immediata la risposta ironica di Matteo Salvini sui social che fa discutere. “Dallo speronare motovedette italiane della Guardia di Finanza alla candidatura con la sinistra è un attimo. Auguri, viva la democrazia!”.

LEGGI ANCHE: Forte dei Marmi, Cristante e Spinazzola coinvolti in una lite: video e la nota della Roma