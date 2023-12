Eric Koci, chi è la stella di Io Canto Generation: cosa sappiamo di lui?

Chi è Eric Koci, giovane cantante tra i concorrenti di Io Canto Generation. Tra i talenti più apprezzati di questa edizione del talent show di Gerry Scotti, ha colpito il pubblico con le sue esibizioni. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Eric Koci di Io Canto Generation, cosa sappiamo di lui?

Eric Koci ha appena 12 anni ed è uno dei giovanissimi cantanti in gara nell’ultima edizione di Io Canto Generation. Fa parte della squadra allenata da Benedetta Caretta insieme a Maria D’Amato, Sofia Leto e Marta Viola e si è già conquistato un posto nel cuore degli spettatori grazie alle sue straordinarie esibizioni. Nel corso del talent show Koci ha affiancato Benedetta sul palco cantando Due Vite, Someone you loved e La notte in una serie di memorabili duetti in cui ha messo in mostra tutto il suo talento. Si è poi esibito anche da solo, con tanto di chitarra, con la sua versione di In un giorno qualunque di Marco Mengoni.

Oltre lo show, cosa sappiamo della sua vita privata?

Le informazioni sulla vita di Eric Koci al di fuori degli studi televisivi sono ancora molto limitate. Il giovanissimo cantante aveva già esperienza sul palco prima di fare il suo debutto negli studi di Canale 5. La scorsa estate ha infatti aperto un concerto per la Stones Cafè Band al Centro Sportivo Tazio Nuvolari di Savignano, in provincia di Modena. La band ha dimostrato il suo supporto al giovane cantante per il suo esordio televisivo con un post su Facebook: “Ne ha fatta di strada il nostro Eric!”.