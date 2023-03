Lewis Capaldi ha annullato il concerto di Milano dell’8 marzo: cos’è successo e la data del recupero

Lewis Capaldi aveva in programma di esibirsi in concerto a Milano nella serata dell’8 marzo. Tuttavia l’artista scozzese ha dovuto annullare la tappa per motivi di salute. Ecco quando sarà recuperata.

Lewis Capaldi ha annullato il concerto di Milano dell’8 marzo: cos’è successo

Lewis Capaldi aveva in programma di esibirsi in concerto a Milano al Forum di Assago l’8 marzo 2023, nell’unica data italiana. Tuttavia, il cantante scozzese ha dovuto annullare l’evento per motivi di salute, come lui stesso ha annunciato. “Zurigo e Milano, vi scrivo queste righe col cuore a pezzi – scrive l’artista – Come molti di voi sanno, nelle ultime serate del tour ho avuto difficoltà con la voce; ieri sera a Stoccolma ho fatto del mio meglio per riuscire a cantare durante lo spettacolo, anche se mi sentivo molto a disagio, perché volevo assolutamente evitare di deludere tutti voi”.

Capaldi spiega: “Sono appena stato da un medico specialista in Svezia che mi ha comunicato che ho la bronchite e che dovrei rimanere a riposo con la voce per almeno 3 giorni per non danneggiare la mia voce e poter continuare il tour”. “Mi dispiace avervi deluso e questa è l’ultima cosa che avrei mai voluto scrivere. Farò tutto il possibile con il riposo e le cure per essere pronto per Barcellona”, conclude il cantante.

Capaldi ha la sindrome di Tourette. “La cosa peggiore è che la cosa si manifesta quando mi agito, sono stressato o sono felice. Succede di continuo. Certi giorni è più dura, altri meno”, ha spiegato. La diagnosi è arrivata a settembre ma, come ha detto lui stesso, ne soffre da sempre.

La data del recupero

Il concerto di Milano è stato posticipato al prossimo 31 maggio. I biglietti precedentemente acquistati per lo show di Milano rimangono validi per la nuova data. I rimborsi potranno essere richiesti entro e non oltre il 5 aprile presso il circuito di biglietteria dove è stato effettuato l’acquisto.

