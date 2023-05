Leda Distasi, chi è la moglie di Jimmy Fontana: vita privata, figli, carriera

Chi è Leda Distasi, moglie di Jimmy Fontana. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del cantante anni Sessanta, scomparso improvvisamente nel 2013. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Leda Distasi, moglie di Jimmy Fontana: vita privata, carriera

Originaria di Bernalda, in provincia di Matera, Leda Distasi è la moglie e compagna di vita di Jimmy Fontana, famoso cantante anni Sessanta venuto a mancare l’11 settembre 2013 per un’improvvisa infezione dentale. Al suo fianco fin dagli inizi della sua carriera, fu lei ad aiutarlo a scegliere il suo nome d’arte, scegliendo un cognome a caso dall’elenco telefonico. I due si sposano l’8 aprile 1962, nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo a San Severino Marche.

Nonostante la grande fama del marito, Leda Distasi ha sempre preferito tenersi lontana dalla luce dei riflettori. Lo spiegò lo stesso cantante in un’intervista concessa a TV2000: “Mia moglie non ha mai voluto mostrarsi e darsi al mio mestiere, venire con me o cose del genere”. Ad oggi, dopo la morte di Fontana, continua a mantenere la propria riservatezza, dedicandosi alla cura dei suoi figli e dei suoi nipoti.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: chi sono i suoi figli?

Dall’amore di Leda Distasi e Jimmy Fontana nascono quattro figli: Luigi, Paola, Roberto e Andrea. In particolare il primo è un nome molto noto agli addetti ai lavori: ha seguito le orme di suo padre nella musica, affermandosi come arrangiatore e compositore. “La mia famiglia è semplice, ma molto legata.” -spiegò Fontana a TV2000– “Ho quattro figli che sono tutti con me molto tempo. Ho sempre mescolato poco la famiglia, a partire da mia moglie, con il mio lavoro. Io ho amato molto lo sport, con i figli è sempre stata una bellissima e dolcissima avventura di cui vado orgoglioso”.