Juventus-Di Maria: il rinnovo è vicino

Nonostante i problemi di classifica (con i 15 punti di penalizzazione), la Vecchia Signora continua a mostrare la propria forza. Per questo Di Maria sembra propenso al rinnovo con la Juventus, almeno per quanto riguarda un altro anno. Senza dubbio un’ottima notizia per la società bianconera e per i tifosi.