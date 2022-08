Renato Pozzetto come sta? Le prime parole dopo il malore dell’attore

Renato Pozzetto è stato ricoverato alcuni giorni fa in ospedale per un malore. Dopo un ricovero e diversi controllo, l’attore ha scritto un messaggio nelle storie di Instagram per rassicurare tutti sulle sue condizioni.

Renato Pozzetto come sta?

Nel reparto di Medicina del Circolo di Varese è stato sottoposto a vari controlli. Renato Pozzetto era stato ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese il 12 agosto a causa di un malore, mentre si trovava a Laveno (Va).

Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad accertamenti medici ed esami che dovranno chiarire quando poteva essere dimesso. Solo poche settimane fa, all’attore era morto il fratello Ettore.

Le prime parole dopo il malore dell’attore

Questo il messaggio apparso sul social di Instagram: “Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taac”. L’attore ha voluto far sapere a tutti che sta bene e così ha scritto il messaggio in una storia del profilo Instagram della Locanda Pozzetto di Laveno Mombello (Varese) usando una foto in cui si vede il Lago Maggiore.

L’ultima foto che lo ritrae è del 14 luglio, si trova al tavolo della locanda, ed è stata pubblicata in occasione del suo 82esimo compleanno. Il locale si trova sul Lago Maggiore e Pozzetto, 82 anni, lo gestisce insieme alla sua famiglia

