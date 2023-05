Ravello, precipitato autobus: morto l’autista

Le notizie di cronaca continuano a raccontare spiacevoli epiloghi. A Ravello è avvenuto un tragico incidente con un autobus precipitato, che ha causato il decesso dell’autista.

Secondo i primi rilievi, pare che ci fosse soltanto il guidatore all’interno del veicolo.

Autobus precipitato a Ravello

È successo nei dintorni di Rapallo, esattamente nella strada che collega Ravello a Castiglione, in provincia di Salerno, nella giornata di ieri, Lunedì 8 Maggio. Un autobus è precipitato, facendo un salto non indifferente: di circa 20 metri. Stando alle prime informazioni, a bordo del veicolo c’era solo l’autista, che ha però perso la vita. Le forze dell’ordine hanno potuto constatare che il mezzo fosse vuoto, eccezion fatta per chi lo guidava.

L’incidente è stato quasi inverosimile, perché il bus stava percorrendo la strada che collega Ravello a Castiglione ma, mentre si apprestava ad affrontare un tornante, è precipitato andando a finire sul muro di un’abitazione posta sotto. Purtroppo l’evento ha contato una vittima, a causa del forte impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che, nonostante la pioggia, hanno lavorato per recupare il corpo.

La salma è stata poi estratta dal veicolo anche grazie al fondamentale aiuto degli elisoccorritori a bordo dell’elicottero “Drago”, di proprietà dei vigili del fuoco e del reparto volo di Pontecagnano. Subito dopo il corpo senza vita è stato mandato all’agenza funebre del porto di Maiori. Intanto la zona in cui è avvenuta la vicenda è stata chiusa al traffico.

Un tratto di strada che tra qualche giorno, in data 11 Maggio, ospiterà il Giro d’Italia. Questo “costringe” le forze dell’ordine a mettere in sicurezza la zona in pochissime ore. Si dovrà infatti mettere una barriera protettiva nel punto in cui l’autobus è precipitato, così da evitare ulteriori problemi.

Vista l’urgenza, sono già al lavoro i rocciatori.

