Reazione a Catena in prima serata sabato 30 settembre: giochi e chi sono i concorrenti vip

Reazione a Catena arriva in prima serata con il primo di due eventi speciali che vanno in onda su Rai 1 in prime time. A gareggiare e sfidarsi saranno personaggi famosi della televisione e della musica italiana.

Reazione a Catena in prima serata sabato 30 settembre

“Tutti giocano a Reazione a Catena” va in onda in prima serata alle 21.25 su Rai 1 e Rai Italia per la prima delle due puntate speciali. Sabato 30 settembre, Marco Liorni conduce “Reazione a Catena”, il gioco preserale di Rai 1 che “diverte e rinfresca la mente”. Serate speciale con scopo benefico che vedranno i vip e le loro famiglie giocare e divertirsi con la lingua italiana.

La Rai ha fatto sapere che “oltre alle prove già conosciute, ci saranno nuovi momenti di gioco pensati per l’occasione come, ad esempio “La Mischia Zip”, nei quali come sempre al centro di tutto ci saranno le parole, con le loro mille sfumature di significato e le molteplici associazioni che le possono “incatenare”. Anche i giochi di “Reazione a Catena” che il pubblico già apprezza ogni giorno saranno rivestiti per l’occasione, con l’intervento diretto di ospiti speciali e di artisti di nome che canteranno in studio i loro successi”.

Chi sono i concorrenti vip

Tra le squadre “vip” che si affronteranno nel corso del primo speciale in onda il 30 settembre, sono previsti Iva Zanicchi (con la figlia Michela e la nipote Virginia), Eleonora Giorgi (con il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia), Paolo Conticini (con la moglie Giada e la Cugina Lucia De Benedittis), i “Cugini di Campagna” al completo. A esibirsi in studio, oltre agli stessi “Cugini di Campagna”, ci sarà anche Donatella Rettore.