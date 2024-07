Cogliere tutte le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale Generativa imparando ad applicarla nei flussi di lavoro per aumentare efficienza, creatività e produttività, ottimizzare le campagne di marketing e sfruttare al meglio i tools per designers: questi gli obiettivi principali di Generative AI per Marketers, Designers e Creativi, l’unico percorso formativo sull’Intelligenza Artificiale Generativa che unisce momenti online e offline, con uno spiccato approccio pratico e con la partecipazione di alcuni dei massimi esperti del settore in Italia. Il progetto, realizzato in partnership da IAB Italia ed Edulia dal Sapere Treccani, è già online A QUESTO LINK. Diciannove ore di formazione di alto livello fra lezioni on demand, webinar live dove interagire con ospiti e docenti e workshop in presenza per imparare a scrivere copy con ChatGPT, generare immagini con Midjourney e Dall-E, realizzare video con CapCut, impostare una strategia SEO efficace, inserire l’IA nei flussi di Meta e di Google Analytics, sfruttare a pieno la potenzialità di tool come Canva e Photoshop.

I relatori e docenti del percorso formativo

Una vera guida pratica e non solo teorica all’utilizzo sia tecnico che creativo dell’IA Generativa e delle sue principali applicazioni. L’iscrizione al percorso formativo, possibile entro venerdì 18 ottobre 2024 per un massimo di 120 posti, comprende anche l’ingresso a entrambi i giorni di “Intersections”, l’unico grande evento sistemico dedicato al mondo del marketing, della comunicazione e della creatività nato dall’unione di IAB FORUM e IF! Italians Festival, previsto il 29 e il 30 ottobre 2024 a Milano, presso il Centro Congressi Allianz MiCo Nord, dove si terrà in presenza il workshop pratico di 2 ore “Crea il tuo custom GPT” con Yuri Mariotti, consulente e formatore, Founder di innovazione.ai.

Oltre a lui, tanti gli esperti coinvolti nel progetto: Raffaele Gaito, Growth Coach e Fondatore di IA360 e Growh Program; Andrea Feo, Designer grafico e Top 100 AI Artist di LinkedIn; Fabio Antichi, Consulente SEO e Google Analytics; Francesco Agostinis, Co-Founder e Facebook Expert di Loop Srl; Valentina Di Michele, Content Experience Manager e CEO di Officina Microtesti; Eugenia Brini, Canva Expert e Certified Trainer; Michela Di Stefano, Digital Trainer Adobe Guru e Founder di Creative Master; Roberto Iadanza, Branding Strategist e Visual Designer; Sergio Amati, Direttore Generale di IAB. Si affianca inoltre alla formazione un team di esperti e professionisti da Accenture Song (Nicolò Dus, Davide Zaccuri, Marco Spadafora e Lorenzo Spini).

Le 14 ore di lezioni on demand, sempre accessibili life-time, sono disponibili in una sezione realizzata ad hoc all’interno della piattaforma Edulia Masterclass, con contenuti creati in cooperazione dal polo edutech dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana insieme a IAB Italia, mentre le 3 ore di webinar live si terranno su Zoom il 18 e il 25 ottobre, sempre alle ore 14.00. Dopo il workshop in presenza a “Intersections”, verrà rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione e completamento del percorso, riconosciuto nel settore da IAB Italia ed Edulia dal Sapere Treccani e che certifica le competenze acquisite.

Vitelli (Edulia – Treccani): “Un corso che si rivolge anche alle agenzie e alle aziende”

“Con questo nuovo progetto insieme a IAB Italia continua il focus di Edulia sui grandi temi del presente” dichiara Andrea Vitelli, Head of Business Development di Edulia dal Sapere Treccani. “L’intenzione era approcciare l’Intelligenza Artificiale Generativa, di cui tanto si parla ma di cui c’è poca vera consapevolezza, con le sue potenzialità e le sue declinazioni in ambito pratico e professionale. Per questo il progetto si rivolge anche alle agenzie e alle aziende, che hanno l’opportunità di acquistarlo per formare i propri dipendenti e potenziarne la produttività e la creatività, con contenuti che possono restare a disposizione life-time, in un contesto di esclusività per i posti limitati a disposizione”.

Amati (IAB Italia): “Intercettare le esigenze di un vasto pubblico di professionisti”

“Il nuovo percorso di formazione, realizzato con Edulia, si pone come obiettivo quello di intercettare le esigenze di un vasto pubblico di professionisti che devono aggiornare le proprie competenze o apprenderne di nuove in risposta a un’evoluzione sempre più rapida del nostro settore. L’ingresso in scena dirompente dell’intelligenza artificiale sta modificando sempre più le relazioni tra tecnologia e creatività creando nuove connessioni e intersezioni: marketer, designer e creativi non possono più ragionare per silos, ma adottare il quanto più possibile un approccio sistemico. Questo concetto sarà il cuore anche di ‘Intersections’, il più grande evento di innovazione digitale in Italia targato ADCI, IAB Italia e UNA, che analizzerà le relazioni tra tecnologia, comunicazione, marketing e creatività”, afferma Sergio Amati, DG di IAB Italia.

L’intero percorso formativo è disponibile con una speciale offerta lancio di super early bird di 388 euro fino a lunedì 9 settembre, su un prezzo pieno di 647 euro. Ai soci IAB Italia è riservato uno sconto del 20%.