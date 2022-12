Rapporti Russia-Cina sempre più saldi, Putin: “Rafforzare cooperazione militare”

Rapporti Russia-Cina, Putin a Xi Jinping: “Rafforziamo la cooperazione militare”. Durante un colloquio video con il leader cinese, il presidente russo ha ribadito la volontà di intensificare i rapporti tra i due paesi: “Ti aspettiamo a Mosca, caro amico”.

Putin punta a rafforzare i rapporti tra Russia e Cina: “Più cooperazione militare”

Sono sempre più saldi e preoccupanti i rapporti tra Russia e Cina. È quanto traspare da un rapporto dell’agenzia di stato russa TASS, che riporta la conversazione avvenuta tra Vladimir Putin e Xi Jinping in un colloquio in videoconferenza.

Il leader del Cremlino avrebbe manifestato l’intenzione di rafforzare ulteriormente la cooperazione militare con la Cina: “Il coordinamento tra Mosca e Pechino nell’arena internazionale, anche nell’ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dei Brics e del Gruppo dei 20, serve a creare un ordine mondiale equo basato sul diritto internazionale”.

L’invito a Mosca: “Dimostriamo al mondo la forza dei legami russo-cinesi”

Nel corso del colloquio Putin ha sottolineato come le i rapporti tra Russia e Cina siano “i migliori di sempre”. Il leader russo ha inoltre messo in evidenza i “volumi record” di gas e petrolio acquistati da Pechino. I due paesi avrebbero in programma di aumentare gli scambi commerciali del 25% entro la fine dell’anno. Putin avrebbe inoltre invitato Xi Jinping a Mosca in visita ufficiale. Il presidente cinese dovrebbe recarsi in Russia la prossima primavera: “Non ho dubbi che troveremo l’occasione per incontrarci di persona.

Ti aspettiamo, caro presidente, caro amico, la prossima primavera con una visita di Stato a Mosca”. Un occasione, per lo “Zar”, di “dimostrare al mondo la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave. Diventerebbe il principale evento politico dell’anno nelle relazioni bilaterali”.