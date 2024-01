Diletta Leotta si sposa con Karius: l’annuncio della conduttrice

Diletta Leotta si sposa con Karius: la conduttrice di Dazn ha dato l’annuncio del tanto atteso “si” suoi suoi canali social, mostrando in alcune foto il bello anello ricevuto.

Diletta Leotta si sposa con Karius

Diletta Leotta e il suo compagno Loris Karius si sposeranno presto. La conduttrice è diventata, da qualche mese, mamma di una bambina chiamata Aria. La prima figlia la conduttrice l’ha avuta con il compagno Loris Karius. I due si trovano e convivono nell’appartamento milanese della 32enne siciliana, in zona Porta Nuova. Loris Sven Karius, compagno di Leotta, è un calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd.

L’annuncio della conduttrice

L’annuncio è arrivato direttamente dalla conduttrice bionda sui suoi canali social con tanto di foto a corredo nel post in cui ha messo in bella mostra il grande e luccicante anello. “Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”.