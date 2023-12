Oroscopo Settimanale Branko 1-7 Gennaio 2024, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dall’1 al 7 gennaio 2024 per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni dell’anno nuovo? Come si evolverà l’influenza degli astri nel 2024? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, oroscopo settimanale dall’1 al 7 gennaio 2024, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prima settimana dell’anno nuovo. Quali novità e quanti cambiamenti negli primi giorni del 2024? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dall’1 al 7 gennaio 2024.

LEGGI ANCHE: Oroscopo 2024 Branko, le previsioni per l’anno nuovo segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

Nuovo anno, nuovi obiettivi per i nati nell’Ariete. Nei primi giorni del 2024 si apriranno molte porte per voi, dandovi la chance di creare qualcosa di nuovo e ripartire da zero. Occhio a non accontentarsi della solita routine. Non riuscirete mai a crescere se non osate un po’ di più, sia sul lavoro che in amore.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

Si apre un periodo pieno di sfide per i nati nel Toro. Gli astri sono pronti a testare la vostra determinazione e forza di volontà, spingendo diversi ostacoli sul vostro cammino. È un’occasione sia per dimostrare il vostro valore che per valutare se questo è davvero il futuro che desiderate. Siete ancora in tempo per aggiustare il tiro.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

Un momento di sollievo per i nati nei Gemelli. Il 2023 vi ha lasciato col fiatone, approfittate di questo periodo di serenità per rimettervi in sesto e prepararvi alle prossime scalate. Non abbiate paura di accogliere persone nuove nella vostra vita, potrebbero donarvi la saggezza e la spensieratezza necessari per fare il passo successivo.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

L’anno nuovo mette sotto pressione i nati nel Cancro. I primi giorni di gennaio si riveleranno tosti, pieni di momenti di crisi e tensione. Sta a voi dimostrare di avere la stoffa per continuare in questa direzione, non buttatevi giù al primo segno di difficoltà. In amore siate meno stoici, dimostrate vulnerabilità con chi è in grado di comprendervi.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

I legami sono la più grande forza dei nati nel Leone. Tante le nubi in questa prima settimana, troppe le tempeste in arrivo per pretendere di affrontarle da soli. Chiedete e vi sarà dato, in molti attorno a voi tengono al vostro bene e sono disposte a supportarvi. Vivete insieme queste esperienze, rafforzate con la condivisione le amicizie e gli amori.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

I nati nella Vergine dovranno lasciarsi alle spalle paure e rimpianti. Anno nuovo, vita nuova: l’inizio del 2024 è l’occasione giusta per ricominciare da zero. Guardare costantemente al passato non vi aiuta, alcune esperienze sono destinate ad essere passeggere. Accontentatevi dei ricordi e rimboccatevi le maniche per crearne altri.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

Basta tergiversare, cari nati nella Bilancia. La procrastinazione è la vostra più grande nemica, non potete più permettervi di rimandare. È l’ora di mettere da parte l’orgoglio e di prendetevi le vostre responsabilità. Anche in amore è il caso di fare la vostra mossa, non potete più permettervi di attendere.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

Tante novità in arrivo in questi primi giorni del 2024 per i nati nello Scorpione. Avrete l’opportunità sia di conoscere gente nuova che di dare uno sguardo dentro voi stessi, scoprendo parti di voi che non avreste mai immaginato. Non abbiate paura di mettervi alla prova e di tentare qualcosa di diverso.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

I nati nel Sagittario dovranno ricordarsi di non giudicare gli altri dalle apparenze. Non partite dal presupposto di avere già il quadro completo della situazione, a volte è necessario approfondire di più la situazione. Siate aperti ai punti di vista e alle esigenze altrui, solo così riuscirete a capire qual è la strada giusta da percorrere.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

Si apre un periodo di riflessione per i nati nel Capricorno. È l’ora di fare il punto della situazione e di capire se è il caso di proseguire con la stessa foga di sempre o fare dietrofront. Non c’è nulla di male a tornare sui propri passi se necessario, cercate di canalizzare i vostri sacrifici verso un progetto degno del vostro valore.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

I nati nell’Acquario dovranno sforzarsi di mantenere il controllo. Tanti gli sgambetti e gli imprevisti sul vostro cammino, gli astri non vi renderanno la vita facile nei prossimi giorni. Non otterrete nulla sbraitando e lamentandovi, proseguite sulla vostra strada senza lasciarvi andare alla rabbia.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 1-7 gennaio

Basta chiacchiere e giri di parole, cari nati nei Pesci. Se volete proseguire dovete pretendere chiarezza e sincerità da chi vi circonda. Non peccate di ipocrisia, siate voi stessi i primi ad offrire onestà e comprensione. La comunicazione è la base per ogni collaborazione e relazione degna di essere coltivata.