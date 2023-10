Rai, Massimo Giletti tornerà da gennaio 2024. La conferma dell’Ad

Massimo Giletti tornerà in Rai a partire da gennaio 2024. Ad annunciarlo è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai

Massimo Giletti tornerà in Rai da gennaio 2024. Ad annunciarlo è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, nel corso del suo intervento a “Ceo For Life 2023”. Dopo la rottura con la 7, quindi, Giletti torna “a casa”, e riprenderà un posto all’interno della tv pubblica a partire da gennaio 2024. L’Ad, a tal proposito, ha detto: “C’è molta mobilità nel sistema tv, dopo Balivo e De Girolamo, ora a gennaio arriva Giletti“.

La storia di Giletti in Rai

Giletti, infatti, ha una storia importante nella tv di stato. Entrato negli anni Novanta, con Mattina in Famiglia, il 61enne torinese è stato per anni conduttore di L’Arena. Successivamente è passato nel 2017 a La 7 alla conduzione di “Non è l’arena”, programma che era stato pensato sulla scia di quello in Rai anche nel titolo.

Il video con Fiorello

Negli ultimi tempi era infatti uscito un video di Giletti “sospetto” con Fiorello. Si trattava di un video social in cui Giletti aiutava a montare il glass di Viva Rai2 e scherzava: “Il direttore generale mi aveva detto: ‘guarda che se vuoi tornare in Rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso‘. E io ho detto: ‘nessun problema’”.