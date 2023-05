Raffaella Fico, per lo scudetto del Napoli si mette a nudo: il topless della showgirl napoletana

Raffaella Fico ha fatto una promessa ai tifosi azzurri del Napoli che difficilmente dimenticano. La showgirl campana avrebbe promesso un topless per festeggiare lo scudetto del Napoli. Ebbene, dopo il pareggio a Udine e la vittori del tricolore, i tifosi attendono con ansia che questa promessa sia mantenuta.

Raffaella Fico, per lo scudetto del Napoli si mette a nudo

“Se il Napoli vincerà lo scudetto, dedicherò uno spogliarello ai tifosi”, queste parole sono state della showgirl napoletana Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli. Il 4 maggio la squadra azzurra ha vinto lo scudetto ed ora tutti i tifosi azzurri attendono con ansia questo evento. Anche Serena Autieri avrebbe promesso un piccolo strip-tease con il permesso del marito. Mentre la showgirl Marika Fruscio ha dichiarato di inventarsi qualcosa per lo scudetto degli azzurri. Non resta che aspettare per vedere realizzate tutte queste bollenti promesse.

Il topless della showgirl napoletana

Per adesso la Fico sui suoi canali social ha dedicato solo un video dei festeggiamenti dei napoletani. Probabilmente regalerà il topless ai tifosi dopo il 4 giungo, ovvero l’ultima partita al Maradona del Napoli contro la Sampdoria.

LEGGI ANCHE: Scudetto Napoli, la Juventus si complimenta con ironia: i messaggi social delle altre squadre