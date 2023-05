Scudetto Napoli, la Juventus si complimenta con ironia: i messaggi social delle altre squadre

Scudetto Napoli, la Juventus ha utilizzato parole ironiche per fare gli auguri al club azzurro dopo la vittoria dello storico scudetto. Mentre arrivano complimenti diretti da tutte la altre squadre di Serie A.

Scudetto Napoli, la Juventus si complimenta con ironia

“Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!“. Con ironia il club bianconero ha fatto i complimenti al Napoli per la vittoria dello Scudetto. Parole che il giorno dopo stanno facendo discutere sui social tra i tanti tifosi azzurri in festa.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄 Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

I messaggi social delle altre squadre

“Il presidente Steven Zhang e tutto il club si congratulano con il Napoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto“, si legge in un tweet del club nerazzurro. “Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato“, aggiunge la società rossonera.

“Faccio grandi complimenti al Napoli, società, allenatore e squadra per questo traguardo storico. Hanno fatto una cavalcata straordinaria e hanno meritato di vincere questo Scudetto“, le parole del dirigente dell’Inter Giuseppe Marotta all’Ansa. “Complimenti al Napoli per la meritata vittoria dello Scudetto“, scrive invece il Torino su Twitter.

“Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti. Una città incredibile, i napoletani davvero se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano. Forza Napoli!“, scrive il patron del Monza Silvio Berlusconi.

“Congratulazioni Napoli, hai fatto la storia! Il tricolore degli azzurri, protagonisti di un campionato straordinario, ha suscitato grande interesse e forti emozioni in tutto il mondo“. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si unisce al coro di complimenti per la squadra di Spalletti, che ha riportato a Napoli lo scudetto dopo 33 anni. “I miei complimenti vanno ai calciatori, a mister Spalletti – continua Gravina – allo staff tecnico e alla società, perché tutti insieme sono riusciti a vincere giocando bene e mantenendo l’equilibrio tra costi e ricavi“.

