Allegri contro i dirigenti dell’Inter e Commisso lancia un duro attacco alla Juventus

Allegri si è sfogato duramente contro la dirigenza dell’Inter a fine gara del ritorno di Coppa Italia tra Juventus e i nerazzurri. Il giorno dopo, invece, è arrivato un duro attacco del presidente della Fiorentina Commisso contro la dirigenza bianconera.

Allegri contro i dirigenti dell’Inter

In queste ore sta facendo discutere lo sfogo di Max Allegri alla fine della gara della Juventus contro l’Inter che si è aggiudicata la finale di Coppa Italia a discapito proprio dei bianconeri. “Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”, avrebbe detto il tecnico bianconero prima di entrare nello spogliatoio e dire ai suoi: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”.

Commisso lancia un duro attacco alla Juventus

Mentre, dopo lo 0 a 0 della Fiorentina contro la Cremonese, che è valso invece la finale ai viola, c’è stata la frecciatina del presidente italo-americano Rocco Commisso mandata alla Juventus e ai suoi dirigenti. “La situazione dei ricavi è un problema per noi, non possiamo andare a prendere determinati giocatori per poi fare la fine della Juventus che aveva comunque 400 milioni di ricavi. Se guardate i problemi che ha la povera Juve sono iniziati quando hanno preso Cristiano Ronaldo e da lì sono arrivati dove sono oggi. Questo non succederà mai alla Fiorentina che è fallita 20 anni fa ma non fallirà più. Non so dove arriveremo, ognuno di noi ha i suoi sogni e io ho i miei e poi vedremo dove arriveremo”.

