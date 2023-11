Will Smith e la relazione gay con Duane Martin: arriva la smentita

Will Smith sarebbe stato messo in mezzo nella notizia di una sua possibile relazione omosessuale con un suo collega.

Will Smith avrebbe avuto una relazione omosessuale con un suo collega: la notizia è stata lanciata dall’ex assistente dell’attore che in un recente intervista ha dichiarato di aver visto addirittura fa sesso Smith con Duane Martin.

Will Smith e la relazione gay con Duane Martin

In questi giorni è circolata la voce di una possibile relazione omosessuale di Will Smith con il collega Duane Martin con il quale recitò nella famosa serie de “Il Principe di Bel-Air“. A lanciare la notizia è stato l’ex assistente Brother Bilal in una recente intervista. “Ricordo benissimo la scena – ha raccontato l’ex assistente – ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in ‘Willy-Il principe di Bel Air’, ed è stato allora che l’ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano e io mi sono imbattuto in tutto questo per caso”.

Poi, un’altra stoccata a proposito del divorzio dell’attore con Jada Pinkett Smith: “Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un ‘mignolo’. Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla è stata una vittoria. Loro, in realtà, sono separati già da sette anni“.

Arriva la smentita

Tuttavia, la notizia è stata smentita dall’attore Will Smith attraverso un suo portavoce che, a Tmz, ha fatto sapere: “Tutta questa storia è stata completamente inventata. Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un’azione legale”.