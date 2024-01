Armida Stivala, chi è la moglie di Donatello: cosa sappiamo di lei?

Chi è Armida Stivala, moglie di Donatello. Come si sono conosciuti? Cosa sappiamo della coppia e della famiglia del cantante?

Chi è Armida Stivala, moglie di Donatello. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del celebre cantante pop anni Settanta. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Armida Stivala, moglie di Donatello: cosa sappiamo di lei?

Il noto cantante Giuliano Illani, in arte Donatello, ex chitarrista della band di Gianni Morandi diventato famoso con il brano cult Malattia d’amore, è sposato da diversi anni con l’amore della sua vita, Armida Stivala. Affascinante donna di origini italo-americane, incontra l’artista verso la fine degli anni Sessanta, durante un tour in America di Gianni Morandi. Tra i due scatta subito una fortissima intesa. Pochi anni dopo, nel 1971, decidono di convolare a nozze: da allora sono una coppia solidissima ed inseparabile. Le informazioni sul conto della compagna di vita di Donatello sono davvero limitatissime. I due han preferito vivere il proprio amore ben lontani dalla luce dei riflettori e dall’invadenza dei troppo curiosi e dei giornali di gossip.

Cosa sappiamo della coppia? La vita privata del cantante

Nonostante sia da sempre restio a condividere dettagli riguardo la sua vita personale, in una recente intervista Donatello si è sbottonato un po’. Il cantante ha ammesso di essere riuscito a costruirsi una bella famiglia al fianco di Armida. La coppia ha cresciuto insieme un figlio, che li ha resi già nonni di un nipotino. Donatello condivide con loro la passione per il calcio ed è solito guardare con loro le partite della sua squadra del cuore, la Juventus.