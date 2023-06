Macerata, bomba d’acqua provoca allagamenti in strada: scuole chiuse e gravi danni

Macerata, una bomba d’acqua si è abbattuta in città causando allagamenti e diversi problemi. Il Comune ha annunciato e deciso di chiudere le scuole nella giornata di oggi, 6 giugno. Si fa già la conta dei danni.

Macerata, bomba d’acqua provoca allagamenti in strada

Macerata è stata colpita da una forte bomba d’acqua. “A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città, al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l’auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari”, scrive su Facebook il Comune che ha aperto il Centro operativo comunale.

Il Comune consiglia di “utilizzare l’auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari”. Campi allagati sulla Carrareccia e in contrada Rotacupa a Villa Potenza. Il Comune ha chiesto “ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta che è assolutamente vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani. La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni”.

Scuole chiuse e gravi danni

“Per la giornata di domani, martedì 6 giugno, le scuole di Villa Potenza e Sforzacosta saranno chiuse per consentire gli opportuni controlli ed effettuare eventuali sistemazioni”, ha annunciato nella serata di ieri il Comune, sempre su Facebook. I danni e le criticità accertate sono diverse. La bomba d’acqua ha causato allagamenti, smottamenti, disagi, e danni ad alcuni edifici sul territorio, in particolare nelle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta dove sono state anche evacuate alcune persone e proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, operativi con dieci squadre sul territorio.

