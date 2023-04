Rocco Schiavone 5 arriva su Rai 2: anticipazioni, quante episodi sono e il cast della nuova stagione

Rocco Schiavone 5 ritorna con i nuovi episodi su Rai 2 in prima serata a partire da mercoledì 5 aprile 2023. Ci sono delle conferme nel cast così come qualche volto nuovo che ad arricchire la trama dei nuovi episodi.

Rocco Schiavone 5 arriva su Rai 2: anticipazioni e quante episodi sono

Rocco Schiavone torna in prima serata con la stagione numero cinque su Rai 2 a partire da mercoledì 5 aprile. Già da qualche giorno è possibile vedere il primo episodio in anteprima sulla piattaforma streaming di RaiPlay. La serie TV ispirata al ruvido protagonista dei gialli di Antonio Manzini che in un’intervista all’Ansa, ha fornito qualche anticipazione di trama. “Dobbiamo azzardare un’altra narrazione. Di solito, in ogni puntata c’è un cadavere. Qui dobbiamo parlare d’altro. La serie si dovrebbe aprire con il racconto del treno“, aggiunge, “e chiudersi con il caso di Baiocchi, il cattivone”. La quinta stagione della fiction con Marco Giallini avrà 4 puntate.

Il cast della nuova stagione

Ovviamente l’attore principale della serie tv è Marco Giallini nei panni del vice questore. Nel cast della nuova stagione ci sono state conferme ma anche qualche new entry come Miriam Dalmazio (Che Dio ci aiuti), che sostituisce Isabella Ragonese nel ruolo di Marina, e Diane Fleri (I Liceali) che interpreta un’ispettrice con un carattere non dissimile da Schiavone.