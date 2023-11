Fabi, Silvestri e Gazzè in concerto insieme: quando e dove

Fabi, Silvestri e Gazzè hanno annunciato che si esibiranno insieme in un grande ed unico concerto. A 10 anni dall’uscita del disco fatto insieme, i tre tornano a riproporre quella musica.

Fabi, Silvestri e Gazzè in concerto insieme

Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè tornano insieme ad esibirsi in concerto. A 10 anni dalla pubblicazione del disco, i tre hanno deciso di riproporre un grande ed unico concerto. “L’idea di ritrovarci insieme è nata per colpa di quel disco” sottolinea Gazzè. E Fabi lo ricorda come “un album pulito, onesto, che arrivava a venti anni dal nostro primo incontro al Locale, il club a piazza del Fico a Roma centrale in un’epoca in cui diventare professionisti ci sembrava una cosa impossibile da realizzare, e dove ci siamo stati a abituati a condividere il palco, abbiamo imparato con linguaggio pop a improvvisare e suonare insieme, non esattamente insomma come tre cantautori”. “Sarà un modo per dare un senso alla nostra traiettoria artistica dopo altri dieci anni”, continua Fabi, “e per una sera non sentire il senso di responsabilità, abbandonarsi, mettersi anche solo al servizio degli altri due”.

Per Silvestri: “non sentire la responsabilità, musicale, così torniamo al Locale, in lunghi momenti ognuno di noi sarà solo il musicista dell’altro, e se non ci fosse stato la scuola del Locale non avremmo saputo farlo”.

Quando e dove

L’appuntamento è per il 6 luglio 2024 al Circo Massimo di Roma. “Il Frecciarossa sarà il nostro sponsor”, ricorda Silvestri, “offre una scontistica dedicata a quanti si sposteranno per arrivare al concerto. La cosa ci fa particolarmente piacere, è un modo sostenibile per seguire l’evento”.

