Quirinale, vertice del centrodestra in corso: presenti (e assenti) alla riunione

Trovare un’intesa sul nuovo inquilino da mandare al Quirinale, giorno dopo giorno, diventa sempre più urgente. A questo proposito è attualmente in corso un vertice tra gli alleati di centrodestra per decidere quale linea tenere in questa partita importantissima per il paese.

Quirinale, vertice del centrodestra. Ecco chi c’è

A Roma, nella bella cornice di Villa Grande, è in corso un vertice del centrodestra Roma per decidere le prossime mosse in prospettiva Quirinale.

Organizzato nella residenza romana di Silvio Berlusconi (e già questo dice molto su quanto il Cavaliere sia attivo in questa partita con l’operazione Scoiattolo) il centrodestra unito prova a trovare una linea comune da portare avanti e che possa davvero mettere d’accordo tutte le anime. Presenti alla riunione il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, il segretario della Lega, Matteo Salvini, il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, il segretario Udc Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) e Luigi Brugnaro (Cambiamo).

Riusciranno a trovare un accordo dopo il clima teso che si è registrato negli ultimi giorni?

Cosa si mangia al vertice?

I presenti hanno presenziato al vertice del centrodestra non mancano anche di gustare un delizioso pranzo a base di pesce accompagnata da un dolce assaggio di spumante e buon vino.