Coldplay in Italia nel 2024, annunciate nuove date: come e quando comprare i biglietti

Coldplay in Italia nel 2024: la band ha annunciato nuove date dopo il successo a Napoli e Milano nel 2023. Dunque, ancora altre due possibilità per poter partecipare ancora una volta agli eventi musicali del gruppo internazionale.

Coldplay in Italia nel 2024, annunciate nuove date

I Coldplay dopo il successo a Milano e Napoli hanno annunciato due nuove date in Italia nel loro tour del 2024: la band si esibirà allo stadio Olimpico il 12 e 13 luglio 2024. Il tour europeo prenderà inizio da Atene l’8 giugno 2024. Poi, proseguirà così: Bucarest (12 giugno), Budapest (16 giugno) e Lione (22 e 23 giugno). Dopo la tappa nella Capitale a luglio, la band preseguirà il tou a Düsseldorf (20 e 21 luglio) ed Helskinki (28 luglio). Le date di agosto sono: Monaco (15 e 17), Vienna (21 e 22), Dublino (29 e 30).

Come e quando comprare i biglietti

Per acquistare i biglietti si potrà accedere alla prevendita che inizierà alle ore 9:00 di martedì 25 luglio – su Coldplay.com. I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 26 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 28 luglio 2023 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com