Prezzi di benzina e diesel in aumento: perché ed ecco i prezzi

Prezzi di benzina e diesel in aumento in queste ore e giorni. Dunque, un nuovo rialzo dopo diverse tempo. Ecco le cifre.

Prezzi di benzina e diesel in aumento nelle ultime ore. Dunque, si registra un nuovo rialzo a causa di alcuni avvenimenti successi all'estero. Ecco la situazione attuale.

Prezzi di benzina e diesel in aumento

I prezzi della benzina e diesel sono aumentati dopo qualche tempo dall’ultima volta. La causa è da individuare ed imputare per quello che è successo nel Mar Rosso. Infatti, la milizia filoiraniana degli Houthi ha infatti sferrato diversi attacchi nel Mar Rosso, impedendo di fatto l’accesso alle principali rotte petrolifere mondiali.

Ecco i prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,767 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,768, pompe bianche 1,766), diesel self service a 1,732 euro/litro (invariato, compagnie 1,733, pompe bianche 1,730). Mentre la benzina servito a 1,909 euro/litro (invariato, compagnie 1,947, pompe bianche 1,832), diesel servito a 1,873 euro/litro (invariato, compagnie 1,911, pompe bianche 1,795).

Gpl servito a 0,717 euro/litro (invariato, compagnie 0,725, pompe bianche 0,707), metano servito a 1,450 euro/kg (invariato, compagnie 1,456, pompe bianche 1,445), Gnl 1,417 euro/kg (invariato, compagnie 1,421 euro/kg, pompe bianche 1,413 euro/kg). Infine, i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,854 euro/litro (servito 2,123), gasolio self service 1,827 euro/litro (servito 2,101), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,540 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg. Sul sito prezzibenzina.it è possibile visionare in tempo reali i prezzi dei vari distributori di carburante.